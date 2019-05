Jarsún ratificó su apoyo sin condicionamientos a Sáenz: “Vamos a jugar como él decida”

Luego que tanto Gustavo Sáenz como Juan Carlos Romero manifestaran su apoyo a la candidatura a presidente de Urtubey, el jefe comunal de Rosario de Lerma, Ignacio “Nacho” Jarsún, en diálogo con InformateSalta, ratificó su acompañamiento sin condiciones al intendente capitalino y agregó que respetará sus decisiones.

En ese sentido, aclaró que decidió someter su candidatura al proyecto encabezado por el ex senador y candidato a vicepresidente. “Yo decidí que sea el director técnico del equipo, y vamos a jugar como él decida, sí considera que acompañar a Urtubey es lo mejor para el proyecto lo acompañaremos, yo tengo los botines puestos, y donde me digan que tengo que estar voy a estar, vamos a hacer lo que haya que hacer,”, enfatizó.

En ese marco, argumentó su decisión en la necesidad de no instalar un doble mensaje dentro del proyecto. “Me parece mucho más serio cuando los proyectos tienen un mensaje unificado, un criterio unificado hace todo mucho más creíble y más fácil de coordinar, yo dejo que Gustavo decida a quién acompañamos”, agregó.

No obstante, descartó la posibilidad de que Sáenz forme parte del frente peronista provincial, como dejó entrever el vicegobernador Miguel Isa. “Gustavo no tiene nada que ver con Miguel Isa, me parece que es una persona totalmente distinta, con un proyecto totalmente distinto, no los veo unificando criterios, creo que ambos cumplirán con su palabra e irán a una interna con Olmedo”, aseguró.

Obras y gestión

Con respecto a la realidad del municipio, destacó todo lo hecho durante los tres años de su gestión, entre las cuales, subrayó la instalación de cloacas para 7 mil personas, que representa casi el 25% de la población. “Era una obra que siempre a la gente se le decía que era imposible hacerla por el desnivel que tiene respecto a la planta depuradora, entonces, nosotros hicimos además otra planta depuradora”

También destacó la pavimentación de 40 cuadras y la inversión para que construir la primera clínica y centro de diálisis en todo el valle de Lerma, que además de marcar un antes y después con respecto a la salud, generará trabajo para más de 70 personas del municipio.





Asimismo resaltó que se canceló la deuda de 15 millones que heredó de la gestión anterior y se renovó todo el parque Automotor. “Los vehículos no tenían ni goma cuando yo asumí y hoy tenemos camión recolector nuevo, camión de carga, retroexcavadora, minipala, hemos comprado hasta planta hormigonera móvil”.

Lo que viene

Si bien remarcó que se trata de un año muy difícil económicamente debido a la quita del fondo de SOJA y otros recursos, se continúan realizando obras de bacheo y demás. “Estamos terminando todos los frentes que tenemos abierto”·

Por último, resaltó la creación de la "Plaza del Padre Chifri", que tendrá una dimensión aproximada de 10 mil m2. “Es una gestión que inicié yo cuando era diputado, logré la expropiación de las tierras, y hoy como intendente estoy haciendo la obra, así que es una satisfacción personal muy grande”, finalizó.