Hoy la Sinfónica Infantil y Gauchos de Acero en el Teatro Provincial

Deep Purple, The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin y Queen serán algunas de las bandas homenajeadas por la Orquesta Sinfónica Juvenil junto a la banda Gauchos de Acero, quienes interpretarán versiones sinfónicas de los clásicos de la historia del rock mundial en un concierto electroacústico, lleno de energía y emoción.

La Juvenil, bajo la dirección de Martín D´ Elia junto a la banda integrada por Víctor Emilio Jorge en Guitarra y voz, Ángel Flores en Bajo y Agustín Daniel Jorge en Batería, interpretarán los temas Starway to heaven, de Led Zeppelin, Smoke on the Water, de Deep Purple, Another Brick in the wall, de Pink Floyd y Come Together, de the Beatles.

La cita es hoy sábado 1 de junio a las 21, en el Teatro Provincial de Salta. La entrada general tiene un valor de $ 100 y se puede adquirir en la Boletería del teatro o en www.saltaticket.gob.ar, con tarjeta de crédito o débito.

Esta será la segunda producción artística que desarrollan juntos la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y la banda salteña Gauchos de Acero. La primera producción fue un homenaje al rock nacional que se realizó en julio de 2018 en el Teatro Provincial, a sala llena.

La producción cuenta con la participación de la Empresa La Veloz del Norte, que junto a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil brinda distintas líneas de becas que permiten a los estudiantes del interior asistir a las clases, ensayos, conciertos y posibilita que los jóvenes músicos salteños participen y se perfeccionen en otras provincias durante todo el año.

Gauchos de Acero es una joven banda que ha alcanzado gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, llegando a la revista Rolling Stone, el programa Talento Argentino de TELEFE y el periódico The New York Times, entre otros.

Además, cuentan con más de dieciocho millones de seguidores en su canal de YouTube (https://www.youtube.com/user/lu4ofa) y participaron en los festivales Cosquín Rock y Pepsi Music.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Juvenil es un espacio de práctica y formación orquestal pre-profesional para los jóvenes salteños, perteneciente al Instituto de Música y Danza del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta, donde se capacitan y realizan experiencias de perfeccionamiento que les brinda herramientas para insertarse en el medio y la música profesional.