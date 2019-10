“Votalo a Macri y laburá vago de mier...”: hombre descarga su furia anti K

"Así que no te gusta laburar, yo estoy haciendo tallarines caseros, se hacen así con la mano ¿viste vago, atorrante?", empieza diciendo el hombre mientras repasa los ingredientes y el precio de lo que gastó.

"Ponele que gasté 50 pesos y aquí vamos a comer 5 personas, yo también estuve trabajando todo el día, no como vos seguramente que querés planes", continúa.



"Tengo una huerta donde le pongo de todo, qué me vienen con la emergencia alimentaria. Votalo a Macri no seas vago, atorrante de estiércol. Vas a tener que trabajar porque es más lindo ir a un restaurante pero no te va a alcanzar la plata", finaliza.

