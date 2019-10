Mujer envía un mensaje de texto al móvil de su papá para el cuarto aniversario de su muerte y recibe una respuesta desgarradora

Chastity Patterson le envía mensajes de texto a su padre todos los días como un mecanismo de supervivencia después de su muerte, pero recientemente sucedió lo inesperado: recibió una respuesta de un desconocido que había estado recibiendo sus mensajes.

Cuando trataba de enviar mensajes de texto a su padre para conmemorar el cuarto aniversario de su muerte, un hombre llamado ’Brad’ respondió diciéndole lo orgulloso que está de ella.

En el conmovedor mensaje, ella le cuenta a su padre cuánto lo extraña, y le cuenta una serie de cosas cotidianas sobre su salud, educación y angustia y termina el mensaje diciendo: "Solo quería decir que te amo y realmente te extraño".

Chastity recibió una respuesta que comenzó: "Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo todos tus mensajes durante los últimos 4 años".

Brad continuó diciendo que espera con interés sus actualizaciones diarias e incluso le contó un poco sobre su propia vida, específicamente cómo falleció su hija en agosto de 2014 y que los mensajes de Chastity lo han "mantenido con vida".

Él continuó explicando: "Cuando me envías un mensaje de texto, sé que es un mensaje de Dios. Lamento que hayas perdido a alguien tan cercano a ti, pero te he escuchado a lo largo de los años y te he visto crecer y pasar por más como ninguno".

"Hace años que quería enviarte un mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y deseo que mi hija se haya convertido en la mujer que eres, gracias por tus actualizaciones diarias, me recuerdas que hay un Dios y que no fue su culpa que mi pequeña se haya ido".

"Él me dio a ti, mi angelito, y yo sabía que este día llegaría. Todo estará bien".

Brad continuó: "Lamento que tengas que pasar por esto, pero si lo mejora, ¡estoy muy orgulloso de ti!" Él firmó: "Cuídate y espero tus actualizaciones mañana".

Chastity, de Arkansas, compartió las capturas de pantalla de la conversación con la leyenda: "Le envío un mensaje de texto a mi padre todos los días para hacerle saber cómo va mi día, durante los últimos cuatro años. Hoy fue mi señal de que todo está bien y puedo dejarlo descansar". ! "

Desde su publicación, ha recibido casi 220,000 acciones y más de 100,000 reacciones con personas que comentan en todo el mundo.

MIRA ABAJO LOS MENSAJES: