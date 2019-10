Votó Miguel Isa: “Mi deseo es que el ganador de hoy sea el pueblo argentino”

Acompañado de su esposa y pasadas las 9 hs., el Vicegobernador de la Provincia, Miguel Isa, se acercó a la Escuela Jacoba Saravia, lugar donde le toca emitir su voto. Mientras aguardaba su turno, Isa dialogó con la prensa declarando que vive la fiesta cívica con entusiasmo: “Siento gran alegría de que todo se desarrolle con normalidad, es un día clave para la Argentina, donde se deciden los próximos 4 años y quién va a regir el destino de nuestro país”, expresó.

“Espero que triunfemos los argentinos”

En torno a los posibles resultados, Isa declaró: “Mañana va a ser un día difícil porque comenzará la transición, esperemos que haya diálogo, consenso y que todos los argentinos luchemos para salir adelante”. También se atrevió a decir que no cree que se llegue a un ballotage: “No creo que haya segunda vuelta, para mí hoy se define todo”, lanzó, añadiendo “me guío por la sensación que tengo”.

Al ser consultado por su voto, indicó que en nada cambió luego de las PASO: “Ya tenía definido mi voto, si demoré en el cuarto oscuro fue para curiosear las boletas”, expresó.

“Mi deseo es que sea una transición ordenada”

Luego de acompañar a su mujer a votar en la Escuela Estrada esperará los resultados en el Hotel Patios de Lerma, junto a su familia.