Votó Gustavo Sáenz: "Espero que las elecciones de hoy sean un antes y un después en la Argentina"

El intendente de la Ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, realizó su voto en el ex Nacional donde manifestó que espera que "hoy se termine la grieta".

Consultado por su relación con un futuro presidente, Gustavo Sáenz manifestó a InformateSalta que es "Muy buena relación con todos, esto es el ejemplo que tenemos que lograr a nivel nacional, tenemos que dialogar por sobre todas las cosas, tenemos que sentarnos en una mesa a trabajar todos juntos, tengo buena relación con todos y eso me ha llevado a poder hacer muchas cosas en Salta".

"Espero que las elecciones de hoy sean un antes y un después en la Argentina. Espero que esta noche, aquel que gane tenga la grandeza y la humildad de convocar a todos para trabajar juntos".

"Nada se construye desde el odio, el resentimiento ni la revancha. La única forma de construir para adelante un país mejor es desde el amor" expresó Sáenz.

"Siempre que tuve la oportunidad de hablar con los legisladores nacionales les dije que me gustaría que tengamos representantes que se preocupen por Salta, no de un partido político y que no sean levanta manos de un gobierno de turno, que peleen por los salteños", finalizó Gustavo Sáenz.