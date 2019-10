Denunció a su ex, lo detuvieron pero teme por la vida de sus hijos

Sofia es una joven madre, de dos pequeños de niños y tras una corta pero violenta relación con Federico Barrientos, quien trabaja como Inspector de Tránsito en la municipalidad de Salta decidió denunciarlo.

En sus denuncias la joven mujer asegura que el sujeto ingresó por la fuerza a su vivienda, terminada ya la relación, y la sometió sexualmente además de agredirla físicamente.

Tras la denuncia policial y mediática, Barrientos fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal y por lesiones leves agravadas por relación de pareja preexistente y por el género relación de pareja preexistente y por el género.

El agravante de toda esta situación de violencia y malos tratos, es que Sofía C. debe ser operada en las próximas semanas porque Julio Federico Barrientos, fisicoculturista, según señala la víctima, le habría contagiado una enfermedad venérea.

“Tengo un bebé de un año y medio, o sea tengo controles permanentes ginecológicos, y no tenía ninguna enfermedad, luego de haber estado con el este último tiempo, me contagió HPV, virus del papiloma humano, con toda esta situación encima tener que pasar por una operación”, contó al Nuevo Diario.

Sumada a toda esta situación, la víctima contó a Nuevo Diario, que el 14 de octubre pasado fue a comprar cerca de su casa y cuando cruzaba por un sector del barrio donde hay una canchita de fútbol, un vehículo con vidrios polarizados, se le acerco y bajó un hombre que por la fuerza la subió al automóvil, donde la golpearon y luego la arrojaron con lesiones en distintas partes de su cuerpo, cara, hombros, rodillas y cuello.

“Habrán pensado que me mataron, porque me tiraron como perro, la amenaza que me decían era que me iban a matar si no retiraba la denuncia, es muy peligroso, además él está preso pero manda gente para amedrentar”, dijo Sofia C.

Actualmente su hijo de 5 años concurre al jardín de infantes con custodia policial “temo por ellos porque es capaz de cualquier cosa, además la más grandecita me ve con moretones o lastimada, ya no se que decirle”, dijo.

Teme que Barriento sea liberado y por eso pide a la Justicia tome conciencia de que su vida y la de sus dos hijos de 5 y 1 año corren peligro.