Increíble figura de Laura Bozzo: en traje de baño a los 68 años

La presentadora peruana Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir varias fotografías en las que lució su figura en traje de baño.

Bozzo decidió viajar al puerto de Acapulco para disfrutar de unos días de descanso y desde ahí posó para las imágenes que ya le dejaron miles de “likes” en la red social.

“Feliz y agradecida por estar acá”, escribió para acompañar su publicación más reciente, en la que posó con un sombrero y un traje de baño negro junto al mar.

Días antes se había dejado ver junto a una piscina y escribió: “Gracias a Dios por tantas bendiciones. He pasado por lo peor pero acá estoy más fuerte que nunca y preparada para cualquier batalla”.

Bozzo, quien cumplió 68 años el pasado agosto, ya había sido noticia por una publicación en Instagram hace un par de semanas, aunque en esa ocasión no se trató de alguna fotografía en traje de baño, sino de una imagen junto a la familia de José José.

Como invitada especial en el programa Hoy, Laura convivió con Anel Noreña (ex esposa del cantante) y con José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores del intérprete.

Todos posaron para la cámara para capturar el momento, pero se llevaron una sorpresa al ver el resultado final. Resulta que en uno de los ángulos de la imagen aparecía un extraño resplandor que no pudo ser explicado de manera técnica, entonces comenzaron a desatarse los comentarios de que en realidad se trataba del espíritu de José José que se había hecho presente.

Y de hecho, la misma Laura cree que algo así ocurrió. “Yo no me había dado cuenta, publiqué la foto, para mí fue una experiencia increíble estar con Anel, con su nieta. Luego ampliando la foto realmente me sorprendí, porque no me explicó cómo aparece esta luz”, explicó a Infobae México.

“Toda la gente dice que eso es de alguna manera la presencia de él. Yo la presencia de él la sentí con o sin la luz, ahí estaba su hija, su nieta, la mujer que durante más de 20 años padeció cosas que nadie sabe. Yo soy una creyente absoluta de la energía, en la otra vida y en ese tipo de cosas, para mí no tendría la menor duda. Lo he preguntado con la gente de Televisa y nadie se explica esa luz. Quedé sorprendida, por eso llamé a la gente de edición y no nos explicamos. La presencia de él estaba ahí porque estaba la gente que amó y que ama”, añadió en la misma entrevista.

Mirá las fotos: