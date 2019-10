Messi reveló cómo cambió su juego con el paso del tiempo

Lionel Messi habló en TyC Sports acerca de su manera de jugar en su juventud, dónde se siente más cómodo en la cancha y las cosas que aprendió desde la experiencia a 15 años de haber debutado en el primer equipo del Barcelona.

"No soy un goleador típico, me gusta mas venir de atrás, estar en contacto con la pelota y crear. También me gusta llegar y hacer goles pero no vivo del gol, si paso mucho tiempo sin tocarla me voy del partido y prefiero estar cerca siempre", declaró Leo acerca de sus preferencias.

Si bien el no se considera un goleador típico, se consagró cómo el máximo goleador de las ligas europeas seis veces en su carrera, siendo el único que lo consiguió hasta el momento. Además, Leo es el máximo goleador histórico de la Selección Argentina con 67 goles.

Acerca de la evolución en su carrera, el astro expresa: "Aprendí a regularme dentro del partido y a encontrar el momento. Hay momentos en los que no tengo que entrar y espero a que llegue el más adecuado para intentar hacer el desgaste físico ahí. Fui creciendo: leo mejor los partidos, en que momento y en donde participar, cuando ser efectivo y ser determinante".