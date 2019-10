Ludovica Squirru: las revueltas latinoamericanas y la Argentina que se viene durante 2020

Para Ludovica Squirru Dari, el año de la rata que comienza el 25 de enero del 2020 "viene a revolucionar todo".



Antes de que las revueltas populares chilenas llenaran los diarios y las pantallas con imágenes desgarradoras, la astróloga argentina más reconocida anticipó -algunas semanas antes- que "hay que mirar a Ecuador y cómo los pueblos originarios entraron a la casa de gobierno", haciendo referencia también a los incendios en la Amazonia, anunció que "va a haber revuelta social en toda América Latina como nunca", porque "el cambio viene desde el llano".

"Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández son chanchos de tierra los dos, y ¡están en su propio año! El ganador deberá ir a las causas de los problemas para que no se sigan repitiendo. Desde lo que prometieron y no cumplieron, desde la causa y efecto de la corrupción. Entonces volvemos a un punto cero para atrás. Acá los chinos tienen algo para enseñarnos. Ellos no te dejan pasar a otro curso si no pasás las materias, y no hubo materias aprobadas en el caso de Macri. Faltó en él sensibilidad popular, llegar a la gente. La gente quiere acercamiento, ADN."

Ella considera el momento electoral, metafóricamente como un "duelo de jabalíes", pero donde quien gane se va a topar, no solo con un país en crisis, sino con "una manifestación popular inédita en la Argentina", porque nuestro territorio -según LSD- propondrá "nuevas situaciones sociales inéditas y desbordadas".

"Yo meditaría (más allá del "ganador"), porque la Argentina necesita una Greta Thunberg, una fuente profunda de unión y de inspiración que no viene de los políticos, viene desde el llano. Pienso en Manuel Lozano (abogado y voluntario de Red Solidaria y Missing Children), en Juan Carr (Red Solidaria), de Margarita Barrientos, focos de una manera de organización social, y me parece que lo demás se está cayendo a pedazos."

Por último, siguiendo esta misma línea de crisis y re estructuración en nuestro país y en el cono sur americano, Ludovica dice tener un "presentimiento de desmembramiento del país", con movimientos sociales despertando en Córdoba (donde ella vive), en la Patagonia, en Neuquén.

"Este país todavía tiene que pasar otra purificación social muy fuerte y va a pasar a partir de este 27 de octubre. Y no creo que hasta dentro de nueve meses podamos sentir que hay una estabilidad en la Argentina", concluye.