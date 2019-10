“Me costó mucho hacer estas fotos”: las imágenes para el infarto de Barbie Vélez

Luego de su escandalosa separación con el actor Fede Bal, con quien fue pareja en el Bailando, y en donde hubo de por medio denuncias por violencia, la actriz Barbie Vélez decidió alejarse de los medios de manera rotunda y hacer una vida más tranquila junto a su nuevo novio Lucas Rodríguez, con el cual no expone su relación ante las cámaras ni en las redes sociales.

Sin embargo, en los últimos días Barbie Vélez volvió a llamar la atención al asombrar a todos sus seguidores en las redes sociales con una serie de fotografías en donde se la ve desnuda por completo pero, lejos de querer impresionar a todos con su sensualidad, el motivo fue la campaña del lanzamiento de la nueva temporada de su línea de accesorios

Las fotografías no son un conjunto de imágenes sexies para provocar, sino que hay una historia detrás de la producción: “Uno crece y va sintiéndose más segura. Cuando era más chica era pudorosa e insegura ¡Ojo, aún siento pudores! Me costó mucho hacer estas fotos… Sigo teniendo mis defectos y cosas mías que no me gustan”, reveló Barbie Vélez a la revista Paparazzi, publica la100radios

Además, resaltando que está bien lejos de los complejos y las inseguridades del pasado, Barbie Vélez reveló: “Aprendí a amarme y a amar mi cuerpo. Antes pensaba en el qué dirán. Ahora, las quiero hacer así a las fotos y las hago. Quiero subir algo fuerte a las redes sociales, lo subo. Siempre van a hablar y no quiero quedarme con las ganas… Este desnudo tiene que ver también con el lema del amor propio, del cuerpo y de quererse”, finalizó la actriz