"No quiero volver, mi papá me hace cosas malas y no me deja dormir", dijo nena de 10 años

Un aberrante abuso sexual trascendió en las últimas horas, luego de la denuncia de una joven que se presentó ante la Justicia para contar lo que su hermanita de 10 años le había dicho.

De acuerdo con el relato de la joven, hace tres años, la mamá se fue del hogar porque era víctima de violencia de género, y dejó tres menores de edad a cargo del padre de los mismos.

El pasado jueves, le joven radicó la denuncia luego de que la menor de 10 años le confiara "no quiero volver a casa, mi papá me hace cosas malas y no me deja dormir a la noche".

El médico forense revisó a la niña y constató que había lesiones compatibles con abuso sexual, y que las mismas "eran de vieja data".

La denunciante también manifestó que temía por sus otros hermanitos. El juez Ordóñez Ducca libró orden de detención, la cual ya se hizo efectiva.