Joven publicó las fotos de la brutal golpiza que le dio su novio policía

Una joven termense publicó en Facebook las fotos de la brutal golpiza que le dio su novio policía.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado sábado. L. A. había ido a bailar con su pareja para intentar recomponer su relación, pues venían atravesando ciertas crisis de pareja. Sin embargo, a la salida del boliche, todo se salió de control.

La joven le reclamó porque le encontró mensajes con otra mujer, y la reacción del uniformado —numerario de la Comisaría Comunitaria Nº40— fue brutal.

"No quería hacer esto porque ya demasiado humillada y lastimada estoy; no me queda otra que exponerme una vez más porque lo que estoy viviendo es un infierno (...) Se puso violento conmigo porque le reclamé porque le encontré una vez más un mensaje de otra mujer con la que actualmente me engañaba, y él lo negaba como siempre. Cuando le reclamé se subió al auto, arrancó y empezó a golpearme. Me pegaba piñas en la cabeza, me agarraba de los pelos, traté de defenderme lo que pude, pero una mujer contra un hombre no puede. Con el auto en marcha siguió golpeándome más d 4 cuadras, hasta que se detuvo para para poder golpearme mejor. Me decía que me iba a matar. Me golpeó tanto que lo único que hice fue cubrirme con los brazos mi cara, porque estaba toda ensangrentada, ya no tenía fuerzas. Creí que iba a ser el fin. Gracias a Dios una vecina llamó a la Policía, y llegaron a tiempo, por eso estoy viva", escribió.

La publicación en Facebook: