Salteña instructora e influencer hot es gran sorpresa electoral

Candela integra una de las listas de Gustavo Sáenz, el candidato de "Salta tiene futuro", que ganó las primarias provinciales y es amplio favorito para convertirse en gobernador el 10 de noviembre.

Ya fue la más votada en las internas de la agrupación Todos por Salta, y ahora sus miles de seguidores planean llevarla al Concejo Deliberante.

Correa comentó los motivos que la impulsaron a tomar esta decisión. “Decidí saltar desde mi trabajo social y trabajar en la política, a veces no tengo las herramientas para cambiar la realidad o poder ayudar a las personas como me gustaría; esto es un paso más en mi trabajo social”, señaló.

Con sus convicciones firmes y metas fijadas en el marco de la acción social, Correa se presentó como “una mujer que no baja los brazos, me gusta mucho trabajar y tener la satisfacción de que, cuando algo cuesta, saber que lo pude hacer, soy una luchadora”.