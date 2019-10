Angelici: "Ojalá Riquelme vaya como vicepresidente"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, deseó este jueves que el ex futbolista Juan Román Riquelme acompañe en la fórmula oficialista a su candidato Christian Gribaudo, en las elecciones presidenciales en la institución a celebrarse el 8 de diciembre próximo.

"Ojalá Riquelme vaya como vicepresidente. No hemos tenido nunca una conversación política", respondió Angelici en declaraciones radiales. "No hay ninguna posibilidad de que Mauricio Macri se meta en la política de Boca. Yo le aconsejaría que se quede acá en el país, estoy seguro de que no se va a ir a ningún lado", agregó.

Riquelme tendrá su varias veces postergado partido despedida el 12 de diciembre (12/12, Día del Hincha Xeneize) en la Bombonera, con invitados especiales y la presencia de varios de sus ex compañeros en el exitoso ciclo que encabezó Carlos Bianchi en Boca.

En otro orden, Angelici aseguró que el entrenador, Gustavo Alfaro, "no" se quiere ir del equipo y que está "firme" en su cargo, a pesar de la reciente eliminación con River, por la semifinal de la Copa Libertadores de América