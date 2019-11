Fue descubierto teniendo sexo con su cuñada de 22 años, huyó e intentó suicidarse

Un joven de 24 años se despertó el martes a la madrugada. Faltaban pocos minutos para las 4. Advirtió que su pareja no se encontraba a su lado. Pensó que se había levantado para ir al baño. Esperó, pero al ver que no regresaba, se levantó. La buscó en el sanitario y no la encontró. Recorrió otros sectores y no halló nada. Algo sospechaba. Fue hasta la habitación de su hermano de 19 años, quien tampoco estaba en su cama.

El joven amplió la búsqueda por otros lugares de la propiedad de la localidad de Donadeu, ubicada a 22 kilómetros de Campo Gallo, en el departamento Alberdi de Santiago del Estero.

Se trasladó hasta el fondo, donde hay una cocina. Mientras se acercaba, escuchó gemidos y una agitada respiración en medio del silencio de la noche. Se acercó sigilosamente y vio dos figuras en la penumbra.

Encendió la luz y descubrió la escena íntima: su pareja de 22 años y su hermano estaban manteniendo sexo en una silla. El engañado sufrió un shock traumático y permaneció inmóvil ante el escenario que tiró por la borda su vida familiar.

Esta situación fue aprovechada por los amantes. Tanto su pareja -tienen un hijo en común de 2 años- como su hermano huyeron desnudos de la casa, temiendo una violenta represalia del engañado.

Posteriormente, el joven de 19 años se realizó cortes en una muñeca con un cuchillo, con la intención de matarse. Sin embargo, fue auxiliado y trasladado al hospital de Campo Gallo, donde quedó internado y contó lo sucedido con su cuñada, luego de que la Justicia tomara intervención por el intento de suicidio.

El joven engañado también recurrió a las autoridades y contó todo lo sucedido, a fin de documentar la infidelidad, ocasión en la que coincidió con el relato realizado por su hermano herido.

Sin embargo, todo no terminó ahí. La mujer recurrió a la Justicia y denunció a su pareja por presuntos maltratos, por lo que se inició una investigación.