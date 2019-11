Alfaro y su continuidad en Boca: "Todo se analizará en el momento que se deba"

"Ahora lo que quiero es tratar de terminar con estos jugadores los seis partidos que faltan y después volver a mi casa y recuperar mi vida", fueron las palabras de Gustavo Alfaro en conferencia de prensa luego de la eliminación de la Copa Libertadores sufrida ante River y que hicieron mucho ruido en los pasillos de la Bombonera.

El mensaje se entendió como una despedida del DT de Boca y no cayó nada bien en la dirigencia del club. Diez días más tarde, en la previa del encuentro ante Lanús por Superliga, Gustavo Alfaro intentó aclarar sus dichos.

"Me hicieron una pregunta que yo no puedo responder. No puedo responder si yo tengo que quedarme, es una respuesta que no puedo dar. Entonces lo que yo tengo que hacer es una evaluación de mi trabajo y hasta ahí, punto", señaló el entrenador en diálogo con Fox Sports Premium y agregó: "Después si hay otro tipo de preguntas las respondo, porque de nada sirve que yo quiera seguir o no quiera seguir si no te ofrecen el trabajo".

"Hay un montón de cosas que yo dije en el medio de la conferencia que no se tomaron literalmente y que son muy importantes... hablan de un futuro mío también en Boca, y de pronto no se tomaron tan en cuenta", cerró la idea Alfaro.

La realidad es que el futuro de Gustavo Alfaro en Boca no depende de él y, tal vez, tampoco dependa de esta dirigencia. En diciembre habrá elecciones en Boca y serán las nuevas autoridades los que definan quién será el director técnico.