River festejó ante Aldosivi en Mar del Plata y es puntero

River Plate, con la reaparición como titular del capitán Leonardo Ponzio, se impuso esta noche 2-1 a Aldosivi, en el estadio José María Minella, y llegó a la punta de la Superliga, en la continuidad de la duodécima fecha.

Los goles de la victoria del Millonario los anotaron el uruguayo Nicolás De la Cruz, la figura del encuentro, y el colombiano Rafael Santos Borré. De esta manera, River llegó a los 24 puntos en la tabla y es líder junto a Argentinos Juniors, que el lunes visitará a Defensa y Justicia.

Aldosivi, que está en zona de descenso, fue un digno rival que descontó por intermedio de Federico Gino.

En el comienzo fue un dominio de River, que se hizo dueño de la pelota y de las situaciones de peligro, ante un Aldosivi que pudo pasar el sofocón de los minutos iniciales y con presión y fricción hizo el encuentro más peleado y parejo.

Hasta que a los 34, River lo destrabó. Armani sacó largo, y tras una desatención del fondo marplatense, el colombiano Santos Borré controló y abrió a la derecha a un solitario Suárez, quien frente a la salida del arquero tocó al medio para que el uruguayo De la Cruz define con un suave toque.

Allí volvió a potenciarse River, que a los 40 tuvo una nueva chance que desperdició Suárez, luego de una pifia en Palacios.

River salió a definirlo en el comienzo del complemento y amplió el marcador cuando se cumplían 9 minutos. Palacios comandó el ataque y se la pasó a De la Cruz, quien de manera magistral dejó solo a Santos Borré y el colombiano definió ante Pocrnjic para el 2-0.

Estuvo muy cerca del descuento el Tiburón, a los 11, con un tremendo derechazo de Solís que salió apenas del ángulo superior izquierdo de Armani.

Cuando parecía que Aldosivi no iba a reaccionar, Iñíguez hizo una gran jugada por derecha, llegó al fondo y la tiró atrás. Le quedó al colombiano Rincón, quien no pudo disparar, pero no hizo más que habilitar a Gino para que este logre el descuento.

River siguió con su misma voracidad y contó con situaciones claras, como a los 20, con un centro desde la izquierda de Casco y un cabezazo a la carrera de Nacho Fernández que se desvió milagrosamente en el paraguayo Miers.

Otra vez lo perdió Nacho Fernández en 37, con un disparo alto, tras una excelente jugada colectiva del conjunto visitante.

El local no tuvo energía para apretar en los minutos finales y River celebró una justa victoria que lo deja en la cúspide del campeonato.