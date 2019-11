¿Qué ocurre con la salud de Pablo Lescano?

El hermetismo en torno a la salud del líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, despertó la preocupación de muchos seguidores del popular cantante.

La alarma se encendió cuando la popular banda de cumbia comunicó la suspensión de un show en Lomas de Zamora y puso la actividad laboral en pausa hasta diciembre donde se presentarán en el Luna Park.

"Hay un problema malo de salud por cansancio debido al año intenso que tuvo y para llegar al Luna Park en diciembre en óptimas condiciones, hay cosas que se tienen que dejar atrás. El show de Lomas será reprogramado tal como se dijo en el comunicado", aseguró Diego Moscheni, de Pelo Music a Primiciasya.com.

En consonancia con esto se da que el cantante dejó el ciclo Pequeños Gigantes en el programa de Susana Giménez.

Según consignó el mismo medio, parte de la preocupación que sobrevuela en el ambiente vinculada a la salud del cantante se debe a que está internado en el mismo lugar donde se atendió en 2016 cuando tuvo la primera recaída en su adicción a las drogas.

Además, el cantante estaba muy triste por la muerte del guitarrista de la banda, Richard, quien falleció hace pocas semanas.

"Tuve una etapa, que fueron dos años, en las que me mandé las mil y una. Pasé de ser “hiper” correcto a ser todo lo contrario, como el doctor Jekyll. Probé todas las drogas, me pintó el descontrol, toda la mar en coche. Me marcó mucho. Entonces hoy trato de estar en sintonía", reveló Lescano en una entrevista.

Si bien el parte oficial es estrés, fuentes importantes aseguran que estaría otra vez internado por consumo, según sostiene Primiciasya.com.