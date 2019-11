"Me refregaron en la cara que soy pobre": triste descargo de una maestra hacia sus colegas

Una docente de Paraná, Entre Ríos contó que sus colegas no la dejaron tomar mate porque no pudo colaborar para la yerba. La joven expresó el mal momento que vivió en su trabajo a través de las redes sociales.

Se trata de Belén Giménez, quien se desempeña como docente en una escuela de la capital entrerriana. La maestra eligió Facebook para expresar su dolor e indignación por la situación vivida. “No solo sé que soy pobre sino que me lo refregaron en la cara, me sentenciaron a no tener derecho a un mate porque no pongo plata”, expresa el posteo.

“Hoy me negaron un mate en la sala de profesores de una escuela”, relata la joven que no podía seguir colaborando con el dinero para la compra de cosas de uso común. “Me lo negaron, me cerraron el pico del termo y me lo sacaron porque yo no colaboro con la yerba (no es necesario aclarar que esa yerba iba derecho al tacho de basura porque ya estaba usada y todos debíamos entrar a clases. Perdón por tomar algo usado)”, continúa el relato.

La docente de 32 años compartió la historia y de forma inmediata adquirió repercusión. En el relato además contó la reacción de sus alumnos al enterarse de lo sucedido.

Cuando una de sus alumnas notó la angustia se atrevió a preguntar que le pasaba. La docente, con un nudo en la garganta le relató a los estudiantes lo ocurrido. “Me respetaron con una madurez ejemplar, asintieron entendiendo y se pusieron a hacer la actividad”.

Belén también contó con el apoyo y la ayuda de dos colegas que la acompañaron en ese difícil momento. Una compañera la abrazó, mientras que otro le dejó un mate.