Llegó a Salta un rosarino que quiere llegar a Alaska en un Renault 4

Con 37 años, recibido hace un año y medio de profesor de historia en Rosario se animó a concretar lo que tanto "planificó" viajar y enriquecerse de otras culturas. "He viajado mucho como mochilero pero luego de muchos años de planificación y de terminar mi casa, recibirme y toda la cuestión... dije bueno ahora le dedico unos años a este sueño" dijo entusiasmado Ariel Zapata a InformateSalta.

Su recorrido lo inició hace 4 meses y medio, partió desde Rosario, ya pasó por Uruguay, Brasil, luego llegó a Misiones y hoy atraviesa el Norte Argentino por donde planea llegar a Chile. Hoy en Salta, llegado hace algunos días se encontró con sus padres que vinieron desde Rosario para compartir unos días antes que cruce la cordillera.

"Hay una conjunción de cosas. Llega un momento de la vida donde todo converge en algo, que vos decís, bueno, ¡Vamos por acá! Siempre me gustó viajar, me gustó la cultura, la historia, la aventura, la naturaleza y el auto éste, siempre amé este auto y digo bueno, y hasta Alaska es como una cuestión de decir de extremo a extremo, como quien dice de ¡Ushuaia! hay mucha obra literaria que habla de búsqueda de sueños para los aventureros".







Con una velocidad de 60 km/h, calcula que tardará de 3 a 4 años en llegar a su destino. "Mi idea es parar mucho tiempo en Colombia y mucho tiempo en México" contó.

Para subsistir, Ariel no solo junto dinero mientras estudiaba y trabajaba, sino que ofrece sus artesanías por donde va. Además ofrece su mano de obra a cambio de una revisión mecánica del auto, o en este caso, de una batería que le fue robada apenas llegó a Salta. Es una de 12 Volts y 60 Amperes.

"Hago aros de porcelana fría, los pinto yo, con algunos diseños, son aros informales, pero están lindos ,además vendo sahumerios, para ir haciendo alguna moneda e ir subsistiendo, es un viaje largo. Si hay algún mecánico que se cope y me quiera revisar el auto, yo me quedo unos días me quedo trabajando con vos, cosa de no abusar de la buena fe de la gente, que haya una prestación".

Para su regreso el joven profesor de historia dejó todo preparado para retomar su vida junto a sus afectos. Una casa construida y una profesión que ejercer, pero solo la vida misma lo sabrá. Si querés conocerlo, ayudarlo o simplemente seguirlo podes buscarlo en Instagram como alaska.liviano.de.equipaje o bien si querés podés contactare al 341 589-1192.