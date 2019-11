Estuvo en coma y durante ese tiempo su mujer lo habría estafado

Mario Medina, un hombre oriundo de Tartagal, en 2015 tuvo un siniestro vial que lo dejó en coma. Comenzó su recuperación en el nosocomio de esa localidad, después fue trasladado a una clínica privada en la capital salteña y denuncia que fue estafado por su propia esposa.

“Espere la máquina para la recuperación, me costaba expresarme y se aprovecharon. Me usaron la tarjeta de débito, de crédito, recibieron un seguro de accidente a nombre mío pero no tengo nada. Pasó la ART, no tengo nada,” contó a Telefé Salta.

El damnificado indicó además que al regresar a Tartagal su mujer se había quedado con su vivienda, herencia de su madre y el quedó en la calle. Vive con $1500 y duerme en el hospital porque no tiene a donde ir.

No conforme con haberse aprovechado de él, Mario detalló que la señora se queda con su salario pese a que cobra una pensión por 7 hijos y por ello necesita asesoramiento jurídico.