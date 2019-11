Revelan detalles de la denuncia de abuso contra un corista de la Parroquia de Metán

Al denunciar los abusos cometidos por el director del coro de la Parroquia Señor y Virgen del Milagro, de la ciudad de Metán, una madre contó que su hija solía recibir clases de canto y guitarra en su propia casa, en el comedor y que ella siempre estaba presente en la vivienda, aunque no cuando se desarrollaban las lecciones; y durante los encuentros del “coro parroquial”.

La mujer adujo tenerle mucha confianza al acusado, pues en esa ciudad es muy conocido y tenía influencias, especialmente entre los sacerdotes de la parroquia, por lo que, nunca imaginó que podía ser peligroso para sus hijas, quienes recibieron clases particulares desde 2016, según supo InformateSalta.

Explicó que “en el transcurso del año 2017” su hija “comenzó a sentirse acosada” por el Director del Coro, tanto en las clases en su casa como en “el coro parroquial”, cuyas prácticas se hacían en la parroquia, pero cuando se cayó el techo de la iglesia por el temblor de 2015, pasaron a realizarse en las aulas de una universidad, todos los viernes a la noche.







Contó que en una ocasión su hija y una amiga abandonaron el coro, dejando los útiles escolares y tuvieron que ir hasta la municipalidad. Cuando le pidió explicaciones por su conducta, la menor le dijo que el Director del Coro “me tiene harta…no me deja tranquila".

Posteriormente, la madre notó más rechazo de su hija con el acusado, aunque pensó que solo sería por capricho, pero que luego se enteró de que el Director del Coro la había invitado a su casa a ensayar y le dijo que tenía “aparatos de gimnasia”, que eso le ayudaría. “Que tenía que modelar su cuerpo para que se le marque la cola”.

Con el paso del tiempo, se percató de que el profesor de canto comenzó a ir a toda hora, no sólo en el horario pactado y que siempre decía que pasaba a saludar a sus hijas, a “ver como estaban”, incluso en horas en que la denunciante no estaba en casa.

Foto Ilustrativa







En julio de 2018 la menor, quien pertenecía al coro parroquial y asistía a misas todos los domingos, le dijo que ya no daba más y que no quería más las clases de canto con el acusado. Al pedirle explicaciones, la menor le dijo: “vos no me vas a creer”.

Tras calmarla, la adolescente contó que durante “los ejercicios de respiración que hacían en las clases de canto, supuestamente él –por el acusado- le tenía que tocar el diafragma y el abdomen para ver como ella retenía el aire o endurecía los músculos”, circunstancias en que el profesor “aprovechaba esta excusa para rozarle los senos con sus manos, y hasta que un día metió su mano en el pantalón llegando hasta la ropa interior, aduciendo que le tocaba el vientre para ver si había endurecido bien los músculos”.

Por otra parte, reveló que “en varias oportunidades”, el director del coro “la abrazaba para felicitarla cuando le salían bien los acordes de la guitarra o cantaba bien”, pero estas acciones, según lo referido por la menor, también se repetían y el acusado lo hacía con intenciones sexuales para presionar los pechos de las jovencitas.

Tras escuchar los abusos relatados por su hija mayor, ahora de 16 años, la madre decidió cortar con las clases particulares de las dos menores, como así también evitaron cualquier contacto con el acusado. Esto sucedió hasta que los padres de las menores se enteraron que otras chicas también sufrieron los mismos abusos, hecho que llevó a denunciar lo que sucedía con el Director del Coro de la parroquia, acusación que se conoció a medias del mes pasado, y que se convirtió ahora en un escándalo, pues en el medio surgieron otros hechos de supuesta protección de parte de los sacerdotes hacía el acosador.