Mónica Juárez propone una agenda para los jóvenes y las PYMES en Diputados

La candidata de “Todos por Salta” propuso una merma impositiva que posibilite a su vez la incorporación en el mercado laboral de aquellos que aún no tienen experiencia. Además destacó su experiencia en los barrios y el rol de la mujer en la política. Mirá el VIDEO.

De cara a las elecciones Generales del próximo domingo, Mónica Juárez, reconocida y periodista y candidata a diputada provincial por “Todos por Salta”, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que su principal objetivo en caso de alcanzar la banca es “ser la voz del lado B de Salta”.

En la oportunidad, explicó que desde hace años recorre los barrios para interiorizarse de los problemas de los vecinos. “Orgullosamente digo que he gastado mucha suela de zapato en los barrios salteños, conozco mucho los rincones, siempre he tratado de estar presente desde el periodismo y ahora no podía ser la excepción”.









Con respecto a sus proyectos, propuso una agenda vinculada a los jóvenes y las PYMES. “Nuestras PYMES son el motor que tenemos en Salta desde la parte económica, la idea es que puedan tener una merma impositiva, para poder absorber a los chicos que salen del secundario y no tiene experiencia laboral”, sostuvo.

También repartió elogios para Gustavo Sáenz y Bettina Romero, candidatos a gobernador e intendente del espacio. “Han sido muy generosos, empezar una carrera en la política a veces es muy difícil y la verdad que Gustavo ha sido una persona que me ha sabido contener mucho, y hacer equipo con él es muy lindo”.







Por último, dijo estar capacitada para defender los intereses de los salteños. “En este último año me preparé mucho, yo siento que la gente necesita un cambio, y más mujeres en la política, hay mucho por hacer, así que les pido un voto de confianza”, finalizó.