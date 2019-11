Quini 6: escándalo en Córdoba por un premio de $44 millones

Semanas atrás, la historia de Eduardo Martí tomó notoriedad al consagrarse como el ganador de los 44 millones de pesos que otorgó el primer premio del Quini 6.

En su momento contó el secreto de los números elegidos, que pediría licencia en el trabajo hasta fin de año y hasta celebró su buena fortuna con una gran fiesta con amigos y familiares.

LEER: Ordenanza ganó 44 millones en el Quini 6 y armó tremenda fiesta

Si bien reveló que el premio era compartido con una compañera de trabajo, la mujer ahora aseguró que la verdadera ganadora es ella, y presentó pruebas al respecto.

En un principio, a raíz del descuento impositivo, de los 44 millones quedarían 16 para Martí y para su compañera de trabajo de los Tribunales de Villa Dolores, Córdoba, de donde son oriundos los personajes de esta historia.

Victoria Castellano comentó que habitualmente juegan al Quini con Eduardo, pero aquella tarde de octubre, al estar ocupada, le pidió al hombre que elija por ella los números 03, 10, 11, 20, 25 y 30.

Según relató El Doce, la versión de Castellano asegura que Martí accedió a ir hasta la agencia de quiniela y jugar esos números, pero que no volvería al trabajo, por lo que le entregaría la boleta al día siguiente.

Eduardo hizo dos jugadas y las identificó para diferenciarlas: a la boleta con los números que le pidió Victoria le escribió en el margen superior derecho la palabra “nenas”; mientras que el segundo comprobante lo identificó con su diminutivo: “Edu”.

La mujer aseguró que le dio plata como para pagar ambas jugadas.

“Nenas” fue la ganadora de los 44 millones de pesos de la polémica. El miércoles 16 de octubre se confirmó que el 03, 10, 11, 20, 25 y 30 fueron los números ungidos por el azar. Los que Victoria había elegido junto a sus hijas, que repetía desde hacía un mes y que le había confiado a su compañero de trabajo para hacer la apuesta.

Según la mujer, el acuerdo con Eduardo era el siguiente: si ganaba “Nenas”, todo el dinero era para ella, y si salía “Edu”, se repartían los millones en partes iguales. “Lo llamo y me dice ‘ganamos con la boleta de las nenas’, y yo le dije: no, ganamos mis hijas y yo", reveló Victoria la charla con Martí, quien le reclamó: “No doctora, al boleto lo tengo yo, así que por favor compartamos 50 y 50”.

En diálogo con Radio Juntos 94.1, la mujer intentó bajar la tensión de la disputa. “Eduardo es un gran compañero de trabajo. Siempre suele salir a hacer trámites y por eso le pedí que vaya a la agencia. Si no era por él, ese día no jugaba y nadie iba a ganar el premio”, admitió. Tras llegar a un acuerdo certificado por un escribano, la mujer recibió el dinero en su cuenta bancaria e inmediatamente transfirió los 16 millones a su compañero.

“Yo no quería aparecer porque no me parece que sea necesario exponerse. Quiero agradecerle a Eduardo porque lo único que le pedí en medio de su euforia fue que no me nombrara, y a eso lo respetó siempre. Me parece que tiene que terminar como un buen momento, como una alegría”, expresó Victoria.

Sin embargo, el gesto de su compañera provocó el enojo de Eduardo. “No es como dice ella”, cuestionó la versión de Victoria. En declaraciones al Noticiero Doce, manifestó: “A mi me gusta jugar y siempre sacaba la Quiniela, siempre me dijeron que tenía suerte. Y ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos: ella pagaba la del Quini y yo la del Loto, pero el premio era compartido”, sostuvo el hombre.

“Ahora quiere hacerse como que me donó el dinero, a mi no me donó nada”, cargó contra su compañera de trabajo. Al respecto del acuerdo firmado ante un escribano, declaró: “Ella metió la pata, si no no sé si me hubiera dado plata. Ahora dice que es buenita”.

“Ella no contó que una noche fue a casa con una de las hijas y me tiró como queriéndome trabajar la psiquis. Está mal, está equivocada. Debe tener esclerosis porque se olvida que hablamos de que era a medias”, concluyó Eduardo, en un nuevo capítulo de la polémica por los 44 millones de pesos del Quini que tiene en vilo a Villa Dolores.

La boleta ganadora identificada con la palabra "nenas" en el margen superior derecho.