Godoy: “Leavy usó la doble candidatura para hacerse conocer”

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, se refirió a las elecciones en Salta y consideró que el voto electrónico obliga a los candidatos a invertir mucho dinero para que sus caras estén por todos lados. En este sentido, aseguró que Sergio “Oso” Leavy acudió a doble candidatura por faltas de recursos para hacerse conocer.

“Yo estoy en contra de las dobles candidaturas, jamás las tuve, pero Leavy tuvo que hacerlas para hacerse conocer porque no tenía los medios económicos. Usó la doble candidatura para hacerse conocer, lo logró a medias. Igual si vos tenes una doble candidatura, la gente sabe si te castiga o no. Quien dice que los votos que sacó Leavy no sea por eso también”, dijo a InformateSalta.

En este sentido, indicó que la Cámara Baja no se debe ocupar de tratar el voto electrónico sino que debe discutir el cambio de la Ley electoral. “Si vos cambias la ley electoral, cualquier sistema es bueno,” opinó.

Godoy celebró la visita de José Luis Gioja, presidente del PJ a nivel nacional, a Salta para apoyar a los candidatos del Frente de Todos en la provincia. “El PJ hizo una elección extraordinaria y acá también en Salta, porque en Salta ganamos, nuestros diputados y senadores nacionales son la mayoría de esta vertiente del peronismo en el Frente de Todos,” expresó.

Asimismo subrayó que “el peronismo tiene mucho que ver en esto de reactivar el país y la provincia de Salta, gane quien gane, la queremos insertar dentro del proyecto nacional. Yo desde acá puedo garantizar que si gana Leavy, las cosas naturalmente van a ser sencillas pero si gana Gustavo Sáenz se lo va a incorporar como un gobernador más como ha hecho siempre el peronismo y vamos a trabajar con el. Queremos que a los salteños les vaya bien, que acabemos con el hambre que nos dejó Macri, con la inflación, con la desocupación.”