Liberaron al ex presidente de Brasil Lula Da Silva

El juez federal Danilo Pereira Junior determinó la salida inmediata del ex mandatario de prisión. El viernes, la Corte Suprema lo benefició con un fallo sobre la prisión en segunda instancia.

El juez federal Danilo Pereira Junior dictaminó en la tarde del viernes la liberación inmediata del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de 19 meses en prisión, como parte de una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, consignó Infobae.

La decisión, publicada a las 4:15, hora local, se produjo después de la sentencia del Tribunal Supremo (STF) el jueves, que determinó que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles.

Citando la decisión del máximo tribunal judicial, el magistrado de ejecución de penas determinó en un fallo de menos de dos páginas que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”.



El fundador del Partido de los Trabajadores salió de la sede de la Policía Federal de Curitiba en la que estuvo recluido. Desde la tarde del jueves cientos de miles de seguidores se han ido congregando en una vigilia a la espera de la liberación. La noticia fue recibida al grito de “Lula, guerrero del pueblo brasilero”.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó poco antes que Lula tiene la intención de “agradecer” a las personas que se encuentran allí para dar su apoyo “desde hace 580 días” y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao



Minutos después de que se conociera la decisión de Pereira Junior, desde la cuenta oficial de Twitter de Lula da Silva compartieron un video en el que se ve al ex presidente brasileño entrenando con la Eye of the tiger, de la banda estadounidense Survivor, que es parte de la banda sonora de la película Rocky.

La defensa del ex presidente había acudido a la prisión de Curitiba el viernes por la mañana y, tras una reunión con Lula, había hecho la solicitud formal de su liberación.