Preocupación por una foto de Eugenia Tobal con la panza llena de moretones

A los 43 años, Eugenia Tobal está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en mamá. De la mano de su pareja, Francesco García Ibar, espera la inminente llegada de su primogénita. Embarazada de siete meses y medio, la actriz reflexionó sobre la enfermedad que padece, trombofilia, y emitió un mensaje esperanzador.

A través de su cuenta de Instagram, Eugenia Tobal compartió un clip que reúne varias fotos que muestran a la actriz y Francisco, riéndose y mimándose al aire libre, mientras él mira con ternura y acaricia su pancita. Al costado de la panza de Eugenia, pueden verse algunas marquitas. Antes de que sus seguidoras le preguntaran el motivo de esos "moretones", la actriz compartió su experiencia en el pie del video.

"En un atardecer donde el sol hacía su magia y nosotros solo disfrutamos de ese show. Los momentos mágicos hay que disfrutarlos, así... Simple y genuino, sin más", comenzó escribiendo la actriz en la red social, junto a emojis de corazones, según publicó TN Show.

Y explicó: "Les cuento que los moretones que ven en mi panza son por los pinchazos de heparina que me doy cada mañana, a las 10 AM, para que mi beba, Ema, esté bien. #trombofilia #sisepuede #bebe".

Ni bien Eugenia había anunciado su embarazo, charló con el programa radial El Espectador y, aunque contó que le habían diagnosticado trombofilia, se mostró positiva: "Me había hecho estudios antes que me habían dado negativos, pero como puede ser adquirida, cuando me hice uno mucho más completo, ahí fue. Con eso tuve el alivio de que por lo menos había detectado algo. A partir de ahí análisis, medicación y ahora las inyecciones todos los días para que todo esté bien. Háganse los estudios y no bajen los brazos”.