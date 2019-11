Votó Carlos Morello: "El voto papel no resuelve el problema de fondo"

El candidato a diputado provincial por Libres del Sur llegó a la escuela Joaquín Castellanos para emitir su voto. "Hay que volver al sistema de internas partidarias y no convocar a los salteños a una elección que no elige nada" agregó.

"Espero que este proceso electoral sirva para unirnos más a los Argentinos y que a partir del 10 de diciembre confluyamos en la idea de que a Argentina y Salta la sacamos trabajando entre todos"

Consultado por la cantidad de veces que los salteños asistieron a las urnas durante este año, el candidato manifestó que el sistema de las PASO "no aporta demasiado, a partir de la asunción de las nuevas autoridades tenemos que reveer el sistema electoral en su integralidad" y considero que hay que "volver al sistema de internas partidarias y que no hay que convocar a toda la población a una elección que no define nada".

El voto papel no resuelve el problema de fondo y consideró que el voto electrónico "nos ha dado una confiabilidad razonable".