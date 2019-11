Los argentinos en la Champions League: goles infaltables en una nueva jornada del torneo europeo

En una nueva fecha de la Champions League, la participación de los jugadores argentinos dejó aspectos positivos para considerar, ya que se destacaron algunos goleadores como Lautaro Martínez, Icardi y Lo Celso. Llamativamente, no marcaron ni Messi ni Agüero.

La presencia goleadora, siempre intacta

Ya es una costumbre, una marca distintiva. Nunca falla. Así, como suele ocurrir en cada fecha de la Champions, no faltaron los goles argentinos, que volvieron a dejar su sello en el torneo más importante de Europa.

En primer lugar, se puede señalar la muy buena tarea de Lautaro Martínez, que tuvo una actuación muy convincente en el partido del Inter contra el Borussia Dortmund, marcando un golazo en el comienzo del partido. Lautaro, sin dudas una de las grandes promesas de la selección “Albiceleste” (de brillante aparición en Racing y dueño de una potencia demoledora), mostró toda su calidad, aunque no le alcanzó al equipo italiano, que perdió en Alemania.

Por su parte, Mauro Icardi, con su olfato y su destreza para estar siempre bien ubicado en el área, fue decisivo en el triunfo del PSG, que venció con gol suyo al Brujas y lidera cómodo el grupo A.

Asimismo, Lo Celso fue clave en la goleada del Tottenham al Estrella Roja, ya que el joven surgido en Rosario Central marcó para alegría de los Spurs.

Messi y Agüero esta vez no pudieron

Lionel Messi y Sergio Agüero, dos de los mejores jugadores argentinos en Europa y titulares históricos de la selección hace ya más de una década, esta vez no pudieron continuar con su racha goleadora. Ambos venían de realizar una gran actuación en la jornada anterior de la Champions League (la “Pulga” marcó contra el Slavia Praga y el “Kun” le hizo dos goles al Atalanta), pero en esta fecha no pudieron repetir su buen nivel. El Barcelona y el Manchester City empataron en sus respectivos encuentros, con rendimientos desteñidos del rosarino y también del ex jugador de Independiente.

Por otra parte, tampoco se lucieron ni marcaron goles otras de las figuras argentinas que suelen destacarse en el exterior, como Gonzalo Higuaín, Dybala o Di María, entre otros.