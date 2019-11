Votó Sáenz: "Queremos que no haya vencedores ni vencidos, sino que trabajemos juntos"

El candidato a gobernador por Salta aseguró que no busca seguir la pelea con los candidatos. "Mi viejo decía que para pelear hace falta dos personas, yo no tengo asperezas, no quiero pelear, si le va bien espero que me convoque. Si gano yo lo voy a hacer" indicó.