Una nena de 11 años grabó cuando un sacerdote abusó sexualmente de ella

Le había contado a dos adultos, pero no le creyeron. "Es solo un juego, no hacemos nada malo", se escucha decir al hombre en la grabación, después de que ella le pidiera que parara.

Detrás de las paredes de una iglesia en Italia, una nena de 11 años encontró el infierno: el sacerdote abusaba sexualmente de ella. Lo contó a dos adultos, pero no le creyeron. Dispuesta a que no quedara duda de lo que ocurría, grabó todo con su celular, hizo la denuncia y la policía arrestó al hombre este martes cerca de Nápoles. Ahora Michele Mottola, párroco de Ducenta, se enfrenta a la Justicia acusado de pederastia.

Según informan los medios italianos, la nena habría sido abusada varias veces hasta febrero, cuando grabó el comportamiento de Mottola. Luego, su familia llevó la grabación a la diócesis de la que dependía su iglesia, la de Aversa.

La Iglesia decidió suspender al cura en mayo y transmitió los hechos a la fiscalía, además de iniciar un proceso canónico contra él, que todavía sigue su curso.

El sacerdote había llegado a la parroquia de Ducenta en 2017. Muy pronto se ganó la confianza de la familia de la chiquita. Acudía a su casa y les hacía regalos, según la versión que su madre dio al programa de televisión La Iene.

La nena decidió contar los abusos a dos adultos de la parroquia, pero estos no la creyeron, lo que motivó que se decidiera a grabar lo que pasaba cuando quedaba sola con Mottola.

"Es solo un juego, no hacemos nada malo", se escucha decir al cura a la nena en la grabación, después de que ella le pidiera parar: "dejame en paz, no me toqués".

El caso se hizo mediático después de que el pasado 3 de noviembre el programa televisivo sacara las grabaciones a la luz y entrevistara a la madre de la víctima.