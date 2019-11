Fede Bal está saliendo con una Miss Mundo Uruguay y lo presumió en las redes

“Fui a Montevideo a laburar, a hacer una presencia en un boliche y ella es la amiga del dueño de este lugar. Es muy bonita. Es modelo, blogger y está estudiando un montón de cosas allá”, aseguró Fede Bal en un móvil para el ciclo Hay que ver, en El Nueve. El actor se refería a Melina Carballo, la joven con la que fue sorprendido el fin de semana pasado del otro lado del Río de la Plata.

A dos meses de haberse separado de Blanca Iovenitti, el actor decidió no ocultar su nueva relación, a pesar de que la misma llevaba apenas ¡un día! Y publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se veía a la joven de espaldas, con una significativa leyenda en su saco rojo: “No te adaptes a lo que no te hace feliz”. “Subir la foto fue para vivir de forma más relajada, entender mi lugar y no combatirlo. Antes era de decir ‘¡no me dejan tranquilo!’ y si no me dejaban tranquilo era porque estaba yendo a un lugar súper conocido de Punta del Este. Un bolu…”, explicó Fede.

Y luego detalló: “Yo cambié mi pasaje, agarramos el auto y nos fuimos a ser felices. Valió la pena. Yo le dije: ‘Mirá que si me quedo es por vos...’ Eran las cinco de la mañana y estábamos en un boliche, así que era muy difícil que algo pudiera suceder. Ella me dijo que me quede y descubrí a una mujer divina, súper inteligente, madura, con una familia hermosa”.

No obstante, según publicó Infobae, ante las chicanas del panel, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se encargó de aclarar: “No estoy enamorado, pero me pareció una mujer hermosa. Y en un viaje, a veces, cuando uno no planea las cosas está buenísimo sorprenderse. Yo soy un tipo súper estructurado: si el buque sale a las 11, yo 9 y media estoy ahí tomando mi café. Pero apareció esta mujer”. Y luego, el director de Crímenes Imposibles confirmó que, tras este breve encuentro, Melina lo fue a despedir al puerto como si se tratara de una escena cinematográfica.

Fede reconoció que, apenas llegó a Buenos Aires, comenzó a recibir mensajes de Melina, porque en los medios uruguayos ya se habían filtrado videos de la pareja y no sabía qué responder al respecto. Pero que él le bajó la tensión y le dijo: “Lo mejor es decir la verdad, no estamos conociendo y nos gustamos. Yo cambié mi pasaje. Y fuimos felices un domingo en Punta del Este”.

Finalmente, el actor reconoció que pocas veces en su vida cambió los planes por una mujer. Pero dijo: “Hay cosas que no vuelven más. ¿Mirá si yo no la veía más? Hay que valorar el ahora. Yo estaba ahí y ella me miró con una carita que dije: ‘Vamos a Punta del Este a pasarla bien’”.