Denunciaron la “desaparición” de documentación de la intendencia de San Lorenzo

El intendente electo Manuel Saravia se presentó ante la Auditoría General de la Provincia a plantear una serie de irregularidades detectadas. En junio, el organismo había solicitado a todos los municipios la información sobre el último periodo, requisito que no cumplió el jefe comunal saliente.

El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, indicó a FM Aries que por motivo de las elecciones, solicitaron a todos los municipios de Salta que remitan lo que ellos llaman cortes administrativos, la documentación del último periodo. Uno de los municipios que no cumplió con el requerimiento fue el de San Lorenzo.

“En el día de hoy he recibido al intendente electo de San Lorenzo, que me vino a plantear una serie de circunstancias vinculadas a la desaparición de documentación en ese tipo de cosas, verificados los antecedentes y el resultado de este requerimiento, advertimos que San Lorenzo es uno de los pocos municipios que ha incumplido con este requerimiento, no tenemos en nuestro poder la documentación requerida sobre este último periodo,” dijo.

En este sentido, no dudó en sostener que al obstaculizar el normal desarrollo de los controles esta situación que se vive en la intendencia de Ernesto “Kila” Gonza, terminaría en el Ministerio Público Fiscal penal.

“Nosotros ya tenemos decidido girar al Ministerio Público Fiscal Penal, sin perjuicio que pueda obstaculizar algún tipo de conclusión en materia de auditoría, ellos va a optar para que en definitiva junto con la documentación que la provincia tiene respecto del tratamiento de fondos nacionales o provinciales para con los municipios, se pueda llegar a verificar este tipo de cuestiones,” indicó.

Finalmente, destacó que más del 90% de los municipios presentaron la documentación correspondiente.