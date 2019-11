Un salteño entre los más hábiles operadores del mundo

Finning Argentina participó de la semifinal latinoamericana del Operator Challenge, el Desafío Mundial de Operadores organizado por la empresa CAT. La competencia se llevó a cabo el miércoles 30 y jueves 31 de octubre en en el Centro de Capacitación y Clientes Edward J. Rapp en Clayton, en Estados Unidos, donde seis operadores de sudamérica se midieron en destrezas y precisión en el manejo de una variedad de equipos CAT.

Los participantes fueron los mejores en sus desafíos de distribuidores CAT de Argentina, Brasil, Chile y Perú. En el caso de Argentina, la competencia local se realizó en agosto en la sucursal Finning de Rosario, y en aquella oportunidad, Víctor Burgos, Martín Gareto y Walter Rolón fueron los ganadores.

El 29 de octubre los operadores de América Latina viajaron a Miami junto a sus familias, donde se reunieron con el equipo local de Caterpillar. Al día siguiente partieron hacia Clynton, y recorrieron el lugar donde se realizaría la competencia.

Poniendo a prueba la precisión

Durante el Operator Challenge la precisión y el tiempo fueron clave. Los operadores se midieron en destrezas en el manejo de una variedad de equipos CAT, entre ellos 416F2, 966L, 320 última generación y un mini cargador 239D, pasando pruebas de diferentes grados de dificultad.

Luego de una intensa jornada, se conocieron a los ganadores: el primer lugar de lo obtuvo Marcio dos Santos Verissimo, perteneciente a la empresa Pesa (Brasil), en el segundo lugar se ubicó Victor Burgos, de Finning (Argentina), y el tercer lugar fue para Guillermo Allpoc Muñoz, operador de Ferreyros (Perú)

Víctor Burgos, proveniente de la provincia de Salta, aseguró: “La competencia fue excelente. Lo que más me gustó fue conocer nuevos lugares, personas, muy buena gente, desde los organizadores del evento y colegas. Fue una experiencia increíble, inolvidable. Recibí apoyo principalmente de mi familia, pero sobre todo la ayuda de Finning Sudamérica, quienes me dieron una gran mano y estoy agradecido”.

Por su parte, Aquiles Martinez, Gerente Regional de Industria Caterpillar, expresó: “Hay mucho mérito para el equipo de Finning que trabajó tan duro para este logro y hay aún más mérito para el propio Víctor por su decisión de participar en el Desafío de Argentina por sus propios medios, llegar a los regionales y ganar el segundo lugar, esa es una oportunidad que recordará para siempre y una historia muy emotiva para compartir”.

El participante argentino no estaba pasando por un buen momento laboral, pero eso no fue impedimento para alcanzar el primer puesto en la competencia local y el segundo en la semifinal. “Decidí participar del Operator Challenger para poder demostrar mis habilidades y conocimientos sobre los equipos y máquinas. Es mi trabajo, es lo que me gusta, y tengo la suerte de hacerlo día a día. Cuando me enteré de la competencia no estaba pasando un buen momento ya que se frustó un pase de una empresa a otra y me quedé sin trabajo. Así que tuve que prepararme mentalmente para ese desafío”, relató Burgos.

El ganador de América del Sur se unirá a los ganadores del este y oeste de América del Norte en el Team Américas, donde competirán contra el mundo en el Desafío Global de Operador de Caterpillar. La final se llevará a cabo el 10 de marzo, día inaugural de ConExpo 2020, en Las Vegas y aseguran que tendrá desafíos aún más difíciles.

“El Caterpillar Global Operator Challenge es parte de la estrategia general de GCI para celebrar a los Titanes, los héroes del trabajo duro; mover el marketing de la promoción a la emoción y educar al iluminar a los propietarios, operadores y los desafíos que enfrentan todos los días”, describió Hiroaki Tongu, Construcción Global e Iinfraestructura de Caterpillar Inc.