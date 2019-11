Nanni aseguró en Bolivia “hubo golpe y también fraude”

En el marco de una sesión especial convocada por el Congreso de la Nación ante la grave crisis institucional que atraviesa Bolivia, cuyo presidente Evo Morales renunció el domingo pasado y se trasladó a México en condición de asilado político, Miguel Nanni, diputado nacional por Cambiemos, aseguró que el pueblo boliviano fue vulnerado en sus dos derechos más sagrados: el respeto a la soberanía popular y al estado de derecho.

Sin titubear, manifestó que en Bolivia hubo un claro golpe de Estado. “En estas cuestiones de tanta gravedad institucional no caben los grises, cuando no rige el estado de derecho, cuando un ciudadano cualquiera sea su profesión u oficio no pueda caminar libremente por la calle y ejercer sus derechos, está claro que hubo un golpe”, dijo.

No obstante, aclaró que no es menos cierto que no se respetó la soberanía popular. “Una democracia para que sea sana y plena tiene que regir el respeto irrestricto por la ley y sobre todo por la Constitución, debe haber una soberanía popular sin ninguna maña, con mucha transparencia y para eso tiene que haber comicios claros y transparentes”, expresó.

Por último, pidió al pueblo argentino no permanecer indiferente ante los hechos que están ocurriendo en el país vecino. “Que el golpe en Bolivia no tape el fraude, y que el fraude no tape el golpe, en Bolivia hubo golpe tristemente, y también hubo fraude”, concluyó.