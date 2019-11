Drogas en el billar: los dueños del local quedaron detenidos

La Policía de Salta culminó esta mañana una investigación que inició hace 8 meses atrás. Lo hizo con la demora de 153 personas en el bar billar Kaetano III, ubicado sobre calle Córdoba casi esquina San Martín.

Tras el procedimiento, Miguel Velarde, jefe de Prensa de la Policía, indicó a InformateSalta que fueron 9 las personas que quedaron detenidas, entre ellas los propietarios del comercio.

“Lo que se logró determinar y acercar pruebas, se sospechaba que eran los propietarios y la gente que trabajaba ahí la que expendía, de alguna forma, mediante contraseñas. No hubo prostitución, no hay pruebas ni indicios, desde la investigación surgió el interrogante, no se dio intervención a Trata de Personas,” expresó.

Si bien no trascendió los nombres de los detenidos, pudimos conocer algunos de sus apodos como el de Gordo Sativa, el “Ruso”, Conejo, El narigón y también figura un hombre llamado Hernán.

Sobre la investigación en sí, Velarde precisó que se inició con alertas por personas que salían “muy sobresaltadas” y provocaban desórdenes en la vía pública pero luego recibieron denuncias que ingresaron vía Web.

“Es un comercio legalmente habilitado, a la vista de todo el mundo, es algo legal, por lo cual era muy difícil actuar, pero lo que le dio fuerza es que ingresaron denuncias Web. Ya dio lugar a la apertura de causa,” indicó.