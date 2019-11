Orán: vistió a los maniquíes de su local con una “wiphala” en apoyo al pueblo boliviano

En la vidriera de una popular boutique de Orán se puede observar un diseño que llamó la atención de más de una persona. Se trata de un "outfit" que incluye una bandera whipala como una especie de blusa que decidió utilizar la creadora Carolina Rodríguez. Hizo verdadero furor.

La diseñadora es además una trabajadora comprometida en temas sociales, según remarcaron desde la ciudad norteña.

El diseño también llegó a las redes sociales. Allí publicó una foto con el siguiente mensaje:

"MUJER #ETNICA, CUANTA SABIDURIA, CUANTO AMOR, MUJER CHOLA QUE CONOCIÓ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DEJES DE LUCHAR, SOMOS MEZCLA DE INDIOS CON ESPAÑOLES NO AJENOS A NADA ¡! NO OLVIDES ESO!"