Allanan 20 gomerías por el robo de neumáticos en toda la Capital

Este miércoles, se allanó una gomería, ubicada en Av. San Martín al 1500, en el marco de un operativo simultáneo donde se realizarán 20 allanamientos en negocios del mismo rubro en la ciudad. Según Canal 11, se trata de una investigación por hurto.

“Yo no tengo nada que ocultar, no me gustan a mí las cosas raras. Venían por un sobrino mío, yo con mi sobrino no estoy desvinculado desde hace años, desde que murió mi hermano. Me dedico hace 50 años a este rubro. Yo saco la basura de las empresas grandes y separo lo que sirve” indicó el dueño de la gomería allanada.

Desde la policía confirmaron que está trabajando la Dirección General de Investigaciones por intermedio de la División de Robos y Hurtos y delitos contra la propiedad con la UNICROH que los dirige. Los allanamientos son en Capital y se espera el resultado de dichos operativos que serán puestos a disposición del Fiscal Pablo Rivero y el auxiliar Fiscal Medina que dirigen la Investigación.