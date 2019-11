Sol Pérez incendió las redes con una bikini blanca ultra cavada

Sol Pérez tiene una gran presencia en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, publica contenido que incluye sesiones de fotos, eventos, momentos de su vida profesional y videos entrenando en el gimnasio.

La modelo subió recientemente una imagen donde se la ve posando para la cámara de frente, luciendo una bikini blanca de corte cavado y corpiño recto.

En la descripción del posteo, Sol Pérez escribió: “Amo el calorcito de verano”.

La imagen acumuló 158 mil “me gusta” en apenas 24 horas y tiene casi mil comentarios de parte de algunos de sus 4,7 millones de seguidores.

Los admiradores de la modelo no dudaron en dejar sus mensajes para ella, algunos de los cuales se encuentran a continuación: "Pero si no estamos en verano Sol”, “Perfectaaa”, “Me gustás mucho”, “Sos una diosa”, “Por vos me hago de River”, “Así cualquiera ama el calor”, “Reina del universo”, “Te amo”, “Yo también amo el calorcito”, “Por dios, qué mujer”, “Mi amor”, “Que viva el verano!”, “Wow”, “Y todos amamos el verano en Instagram con tus fotos jajaja”, “Hermosura”, “¡Me quemo!”, “¿Te querés casar conmigo?”, “Sos una llama, siempre”, “Bombaa”, “Hermosa, sos divina”, “Espectacular”, “Estás más fuerte que patada de canguro”, “No te acerques a un museo de bellas artes porque te dejan en exhibición”, “¡Qué hermoso te queda el blanco!”.