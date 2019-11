Para Posadas, no avanzará el proyecto que propone la vuelta del voto papel

El diputado manifestó que “es un debate con falta de legitimidad y absolutamente inoportuno” puesto que en 72 horas cambiará la mitad de la integración de la Cámara Baja. “El Senado no lo va a tratar, no va a tener efectos prácticos”, sentenció.

Luego que Diputados diera media sanción a la iniciativa que establece que las elecciones se realicen mediante la boleta única de papel y se eliminen las PASO, Matías Posadas, diputado provincial, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “es un proyecto absolutamente inoportuno y un debate con falta de legitimidad” ya que en 72 horas cambiará la mitad de la integración de la Cámara Baja.

En ese marco, señaló que en términos objetivos y prácticos se trata solo de una manifestación política. “No tengo dudas que ese proyecto no va a avanzar, quedara en la media sanción porque el Senado no lo va a tratar, no va a tener efectos prácticos hacia el futuro, y corresponderá a la nueva Legislatura, al nuevo Gobernador impulsar una reforma mucho más seria”, dijo.

Además consideró que una reforma seria habría puesto sobre la mesa de discusión también la prohibición de las dobles candidaturas. “Han querido tapar un mal resultado electoral llevando estas discusiones al recinto, pero me parece que va a quedar como una cuestión anecdótica”, expresó.

Cabe destacar que el próximo domingo 24 de noviembre asumirán los nuevos legisladores y también se renovarán las autoridades.