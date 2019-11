Madre hizo de Celestina entre su hija y un vecino por WhatsApp

A veces, los padres quieren que tengamos la suficiente confianza como para contárselo todo, incluso si nos gusta alguien. Pero quizá no sea recomendable decirles quién es el chico o la chica en cuestión, porque pueden llegar a provocar un momento de ’tierra, trágame’.

La tuitera Alba compartió en Twitter las buenas intenciones de su madre, que le consiguió el teléfono de Sergio García, su vecino. Parece que esta usuaria le habló en algún momento de que le parecía guapo y, por ello, la madre, ni corta ni perezosa, le pidió su número. "Es tu crass, ¿no?", le preguntó la mujer por WhatsApp refiriéndose a crush, la palabra comúnmente utilizada en redes sociales para referirse a una especie de amor platónico.



Entonces, Alba empezó a temer que esta publicación terminara llegando a Sergio: "De verdad, como esto llegue a mi vecino no vuelvo a pisar mi calle". Y sus miedos se hicieron realidad, pues horas después la tuitera confirmó que ya había llegado a sus oídos. "Mi vecino se ha enterado, por lo tanto, en breve me mudo", bromeó ella.



Pero, no contento con haberse enterado, Sergio García entró en Twitter y contestó a su publicación. "11.10 de la mañana y no he recibido ningún mensaje todavía... Estoy preocupado. ¿Se habrá mudado definitivamente?", tuiteó el joven. "¡No! Sergio, si me ves, ignórame, por favor te lo pido", contestó Alba.

Todo podría parecer idílico, pues el joven parecía estar esperando su llamada. Sin embargo, ella misma confirmó el motivo por el que esta relación no podía suceder: "Lo siento chicos, tengo novio, no hay shippeo posible".

La madre también ha querido pronunciarse sobre el tema autodenominándose como "la madre crass". "¡Por favor, dejad al novio y dejad al vecino y muchas gracias por vuestro cariño!", tuiteó.

Así que, por muy buenas intenciones que tuviera la madre, el amor entre estos dos vecinos no pudo ser real. Por lo tanto, parece que a Alba pasó vergüenza para nada.



Mirá las publicaciones: