Cristian nació con hidrocefalia, hoy con 3 años necesita una silla especial para mejorar su vida

Estela es mamá de Cristian y en busca de conectarse con la solidaridad salteña dialogó con InformateSalta. Su objetivo es obtener ayuda para poder comprar la silla con posturas hidráulicas para su hijo. El joven por su edad y el peso de su cabeza, no puede llevar una vida cómoda.

“Corría riesgo de nacer sin vida pero me lo sacaron antes de los 8 meses para ver si lo salvaban en el Materno Infantil. Me quedé internada porque tenían que supuestamente valvularlo hasta los 29 días de nacido y no lo valvularon. El médico dijo que no tenía huesos en su cabecita de dónde agarrar la válvula pero después empezó a endurecércele más el cuerpo, a desarrollar sus huesitos en su cabeza” recuerda.

Él nació el 15 de marzo de 2006 y lo valvularon el 28 de octubre de ese año, cuando ya tenía 6 meses. “Había pasado mucho tiempo y el médico que lo operó, Federico Chuchuy, me dijo que él tenía que estar operado y valvulado al otro día de nacido”.











Lo cierto es que hoy Cristian tiene 3 años y 8 meses y su cabeza mide 95 de perímetro cefálico cuando tendría que tener un poco más de 40 como un chico normal. Sufre de epilepsia y debe controlarse constantemente con neurocirujano, neurólogo, fisiatría y nutricionista. Se alimenta por una sonda nasogátria solo con leche de fórmula de inicio de 0 a 6 meses de vida en polvo.

“El nació con su peritonial de 30, su cabecita chiquita y tenían que valvularlo para que no se le crezca tanto su cabecita, hoy su cabecita pesa 4 kilos o más y en total pesa 22 kilos, yo ya no lo puedo manejar directamente, lo maneja mi marido” contó su mamá a InformateSalta.

Actualmente, Estela y su marido Eduardo trabajan para que a Cristian no le falte nada ya que el ex PROFE no le brinda constantemente los insumos e incluso deben pagar una fisioterapeuta especial que la obra social no puede brindarle.

“Cuido una mujer y me permiten traerlo. Mi marido trabaja en la construcción. Ya va por los 4 años mi hijo y seguimos luchando día a día gracias a Dios y a la Virgen” expresó.

En cuanto a la silla que necesita Cristian, se trata de una muy especial que tiene varias posiciones hidráulicas y su costo aproximado es de $400 mil, ya que tiene tres funciones que le permiten estar en la silla cómodamente. Es coche, butaca y silla de rueda.

Si querés ayudarlo podes comunicarte con Estela al 3876842160.