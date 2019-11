Argentina marcha por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres

Mañana lunes se realizarán en diferentes ciudades del país marchas por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres para reclamar por el fin de la violencia de género, los femicidios y transfemicidios, y este año se agrega el pedido de "alto a la tortura sexual en el Continente", "No al Golpe de Estado en Bolivia", y "Solidaridad con el pueblo chileno".



Este año, en la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones que participan de la manifestación, marcharán hacia el Congreso de la Nación con el lema "Impunidad: la violencia sexual es violencia política". "Los feminismos latinoamericanos salimos a la calle contra el golpe en Bolivia y contra el terrorismo de Estado en Chile. La violencia sexual es violencia política. Decimos no a la impunidad frente a los asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones, abusos, vejaciones y violaciones", se indicó en el manifiesto difundido en las últimas horas por la colectiva Ni Una Menos, y que fue realizado en conjunto con la Coordinadora Feminista 8M.

Y se agregó: "La violencia sexual es violencia política contra quienes hacemos frente al neoliberalismo, su sistema de endeudamiento, obediencia y explotación, y experimentamos, inventamos o recuperamos formas de encontrarnos que encienden el deseo, y la necesidad de otra vida".

En la ciudad de Mendoza, la concentración será a las 18 en la intersección de Peatonal y San Martín, y desde allí se movilizarán hacia el Poder Judicial, para reclamar por "la nula perspectiva de género" en ese ámbito.

Mientras que en la ciudad de Córdoba, las mujeres y disidencias se concentrarán a las 17 en la esquina de Colón y Cañada.

En la provincia de Santa Fe, las mayores movilizaciones tendrán lugar en Rosario y la capital provincial. En la ciudad de Santa Fe, la Mesa Ni Una Menos convocó a concentrarse a las 17 en la Plaza San Martín, frente al Ministerio de Seguridad. Desde allí, se tomará calle Tucumán hasta Urquiza y continuarán hasta la intersección con General López para llegar hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa Gris, donde se realizará un acto.

Ese mismo día, colocarán una placa con el nombre de Jésica Ronsoni en el aula donde daba clases. La joven maestra asesinada por su pareja será homenajeada por la Escuela Presidente Beleno N°7 de Santa Fe y el gremio Amsafé. Mediante un pedido al Ministerio de Educación, la Comisión Directiva de la institución y el gremio de docentes públicos lograron la autorización para imponer el nombre de "Jésica Ronsoni" a una de las aulas del edificio. El acto será este lunes 25 de diciembre a las 13 y descubrirán una placa.

En el sur provincial, la marcha partirá a las 17 desde Plaza San Martín y culminará en el Monumento de la Bandera.

En la Argentina, 15 mujeres fueron asesinadas en 20 días

En menos de un mes, 15 mujeres fueron asesinadas en el país, según datos aportados por el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", que contabilizó los casos ocurridos entre el 1° y 20 de noviembre último.

El relevamiento, dado a conocer en las últimas horas, señala también que entre el 1° de enero de este año y el pasado 20 de noviembre hubo 290 femicidios, de los cuales el 84% fue cometido por hombres conocidos y del círculo íntimo de la víctima.

En el informe que fue elaborado a través del análisis de medios de comunicación gráficos y digitales de todo el país, se indicó que una mujer fue asesinada cada 26 horas; y que 202 niños y niñas perdieron a sus madres en contexto de violencia de género.

Además, en el informe se detalla que el 23% de los femicidios fueron cometidos contra mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, de las cuales en un 70% fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. En tanto que el 22% de los femicidios fueron cometidos contra mujeres adultas mayores quienes, en un 74% fueron asesinadas dentro de su hogar.

Tras dar a conocer las cifras, Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, expresó una fuerte crítica al gobierno de Mauricio Macri, ya que le atribuyó "la escalofriante cifra de al menos 1213 femicidios en lo que va de su gestión". "Esto refleja la falta de voluntad política que tuvo durante estos años para erradicar la violencia machista en la Argentina", indicó Vivanco, y agregó: "el Estado debe asumir el compromiso de dar respuesta a esta problemática para garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias a las mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas".

El año pasado, y según cifras de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, hubo 273 femicidios en el país, lo que significó que una mujer fue asesinada cada 32 horas. En tanto, y según la misma ONG, en 2018 hubo una leve mejoría respecto al promedio de femicidios de 2017, año que terminó con el dato de que una mujer fue asesinada cada 30 horas.