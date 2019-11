Alberto Fernández adelantó que no le pedirá al FMI los U$ 11.000 millones restantes

El presidente electo explicó que a cambio pedirá tiempo para “desarrollarse y poder pagar la deuda” contraída. "Me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero", remarcó Fernández.

El presidente electo, Alberto Fernández, adelantó este martes que no le pedirá al Fondo Monetario Internacional (FMI​) los dólares restantes del megacrédito que solicitó el gobierno de Mauricio Macri apenas se desató la crisis cambiaria de 2018.

"Me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero", remarcó Fernández en declaraciones a Radio con Vos.

El mandatario, que asumirá el próximo 10 de diciembre, calculó que restan del crédito que se le otorgó a la Argentina alrededor de "11.000 millones de dólares". "Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", remarcó.

Y reiteró que sí, que esa posibilidad es viable, aunque aclaró que él tiene la voluntad de firmar acuerdos con el FMI que pueda cumplir. "No quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir, esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos ,tres, y no cumplió ninguno", diferenció.

Durante una extensa entrevista, Alberto Fernández también confirmó que las áreas de Turismo y de Deportes serán parte de un mismo ministerio y, aunque no confirmó su incorporación al Gabinete, reconoció que "quiere cerca" a Alejandro Grimson.