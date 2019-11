Submarino ARA San Juan: acusaron al ex jefe de la Armada de haber demorado la noticia de la implosión

En su declaración indagatoria ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, el ex jefe de la base de Puerto Belgrano y ex encargado del operativo de búsqueda y rescate del submarino ARA San Juan​, contraalmirante Luis López Mazzeo, afirmó que el ex titular de la Armada, almirante Marcelo Srur, es un “cobarde y mentiroso” que “extendió la agonía” de los familiares de la tripulación del submarino “en forma inaudita” al no comunicar rápidamente que la nave había implosionado y el lugar donde había sido el naufragio, consignó Clarín.

El embajador argentino ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, Rafael Grossi, informó el 23 de noviembre de 2017 a la Armada que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTBTO) había detectado una “anomalía acústica” en el lugar donde navegaba el ARA San Juan. Sin embargo, López Mazzeo aseguró que el 21 de noviembre a la noche ya le había transmitido a Srur un informe de inteligencia de la Armada de EE.UU. que confirmaba que sus sensores habían detectado una explosión en el Atlántico Sur.

El reporte norteamericano indicaba además que el naufragio estaba a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Pero se tardó un año buscándolo por otros sectores del mar.

“Nunca presencié mayor ignominia hacia la Armada, que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su Jefe en aquellos momentos, así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes -movidos por intereses personales- causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados”, dijo López Mazzeo.

“Se extendió en forma inaudita la agonía de los familiares y seres queridos, integrantes de la familia naval, a la que pertenezco junto con mi propia familia, durante todo el tiempo en que veladamente se discontinuó con la búsqueda del ARA San Juan, al negarles el derecho a un duelo oportuno de sus seres queridos, muertos en acto de servicio”, aseguró.