“No entrás porque parecés un hombre”: chica trans denunció que la discriminaron en boliche

"No pasas porque pareces un hombre y no estás tan buena como tu amiga". Con esas palabras, un empleado del boliche Rose in Rio, ubicado en el complejo Costa Salguero en la Ciudad de Buenos Aires, le prohibió la entrada a la discoteca a una chica trans de 21 años únicamente por su aspecto físico. A pesar del intento inicial de la joven para lograr que le permitieran el ingreso sin mayores escándalos, el personal de local bailable se mostró intransigente. La víctima fue Kiara Acosta, una muy popular influencer que luego de ser discriminada inició una campaña en las redes sociales para denunciar lo que había sufrido.

“Fui a bailar el sábado. Federico Dickmann, un relacionista público del boliche, le dijo a mi amiga que no podía pasar porque no ‘era tan linda como ella’ y además porque estaba vestida, según él, como una puta. Mi amiga estaba exactamente vestida como yo. Sabían de antemano que yo soy una chica trans y por eso no me dejaron ingresar. Fui, me acerqué y le dije que no quería hacer un escándalo, que no quería escracharlos y que sólo quería pasar un buen rato. Pero no hubo caso. No me dejaron entrar”, contó Kiara en diálogo con Infobae.

Ante la situación, la joven se acercó a la entrada y filmó con su celular al empleado del lugar, quien trataba de ignorarla. En un momento, Kiara le advirtió de la gran cantidad de seguidores que ella tiene en las redes sociales (265 mil en Instagram) y que viralizaría la situación. Sin embargo, a Dickmann pareció no importarle: “Tengo el mejor estudio de abogados. Perdés como en la guerra”, dijo el hombre. La joven lo siguió por las inmediaciones de la discoteca para avisarle nuevamente que iba a publicar lo que había pasado mientras él se alejaba, tratando de evitar cualquier tipo de contacto. “Sos un facho y un machirulo”, le gritó la chica.

A partir de ahí, Kiara comenzó una fuerte campaña en las redes sociales para denunciar al boliche y específicamente a Dickmann. Grabó una serie de videos en los que pidió a sus miles de seguidores que no concurran a Rose in Rio, ya que se trata de un lugar con antecedentes por discriminación. “Apenas publiqué, cientos de personas me escribieron denunciando situaciones similares, de gente que la discriminaron por mil motivos. Lo hice para que la gente no pase por lo mismo nuevamente. El machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in rio, me discriminaron y rebotaron por ‘estar vestida como una puta y parecer hombre’, sabiendo que soy una chica trans. DENUNCIO este boliche, cancelado Rose in rio sos nefasto”, escribió Kiara en uno de sus posteos. Algunos de ellos, incluso, fueron replicados por artistas y periodistas de espectáculos.

“Esto pasa en el 90% de los boliches de Buenos Aires, todas las noches dejan afuera a chicas con excusas por no ser parte de un patrón hegemónico. Nos humillan, nos discriminan y nos hacen sentir mal con nosotras mismas”, expresó la joven. Debido a la repercusión, el relacionista público se comunicó personalmente con la joven y nuevamente le advirtió, a través de mensajes de audio, que “contaba con dinero y un gran equipo de abogados” para defenderse de las acusaciones. Fue una suerte de amenaza para que desistiera de la campaña en su contra. Pero a Acosta se mantuvo decidida en la acusación y publicó esos mensajes en su perfil de Instagram.

Kiara, que adquirió una gran popularidad a partir de su participación en el reality “Despedida de solteros” (conducido por Marley en Telefe), no sólo se quedó con la amplia repercusión entre sus usuarios. Como no era la primera vez que le pasaba algo así -el año pasado le prohibieron el ingreso en otro boliche de Palermo- decidió pedir asesoramiento en la Defensoría LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) de la Ciudad. Allí le aconsejaron elevar una denuncia ante la justicia y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Fue así que Acosta se acercó hasta la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, donde denunció a Dickmann por discriminación y amenazas. En su caso intervino Mariela De Minicis, titular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas 22 de la Ciudad, quien mantendrá hoy una entrevista con la joven e iniciará una investigación para determinar las responsabilidades tanto del empleado como de la discoteca Intervenimos a partir de la denuncia de Kiara. Ahora se va a investigar. Por eso pedimos que ante cualquier caso de discriminación en la entrada de un boliche, hagan la denuncia. Tenemos personal atendiendo las 24 horas en el 0800 de la Fiscalía. Uno de los pilares de la gestión del nuevo fiscal de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques) es luchar contra discriminación en los boliches”, dijeron desde el organismo a Infobae. La joven, además, esta semana hará la denuncia ante el INADI, para lo cual ya pidió el formulario correspondiente.

Rose in Rio y otro caso emblemático

La discoteca de Costa Salguero se vio envuelta en un escándalo el año pasado luego de una joven identificada como Agustina Ríos Martínez, denunciara en su perfil de Facebook y luego ante el INADI, que el personal de Rose in Rio le impidió la entrada “por ser gorda”. “Le comento a mi amiga que no nos dejaban entrar porque nadie conocía a Fernando -el que armó la lista-. Tratamos de hablar con el patovica y, muy desagradable e irrespetuoso, me callaba”, contó la chica en su perfil. En ese momento, Cuando el RRPP, un hombre identificado como Fernando Díaz de Liaño, apareció, Agustina le pidió explicaciones de por qué no la dejaban pasar y él respondió que “no era como el tipo de pibas que iban a ese lugar, no daba con el target, porque era gorda”.

En aquel momento, Matías Villafañe, uno de los dueños del local bailable negó el episodio y aseguró que a la joven no la dejaron ingresar porque la lista estaba completa. Infobae trató de comunicarse con el propietario o alguna autoridad del boliche para el caso de Kiara, pero aún no obtuvo respuesta.