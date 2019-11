La foto del descuidado aspecto de Benjamín Vicuña tras su separación

Luego de que, semanas previas, trascendieran rumores de que la China Suárez y Benjamín Vicuña estaban separados, lo que al principio comenzó con meras conjeturas sociales tras la desaparición total del chileno en el perfil de Instagram de la actriz y los teléfonos descompuestos, terminó siendo una verdad aceptada por la misma protagonista del hecho.

Si bien la protagonista de ATAV rompió el silencio y confirmó que están separados, el galán se mantuvo fuera del alcance de los medios, hasta que este jueves se viralizó una imagen. Ángel de Brito mostró Twitter una fotografía del artista junto a un fan chileno.

Oriundo de Chile, Benjamín reapareció por la vida social de su país y se mostró abrazado a un mozo, vestido de día, en el medio de un restaurante, con una cara que preocupó a varios. “Que le pasó? Se lo nota muy cansado”, “Parece que no duerme hace días”, “Este tipo esta re angustiado”, fueron algunos de los mensajes más recurrentes en las redes.





Sin más, recordemos, la China Suárez dejó en claro que la ruptura no es definitiva y justificó su afirmación: “Tenemos mucho amor, tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa, nuestros hijos se aman, la tenemos a Magnolia también. Así que sí, por el momento estamos separados, pero como hay mucho amor, no sabemos qué pasará el día de mañana, todavía tenemos que ver ahí un par de cosas”.

"Benja tiene un ritmo bastante difícil de llevar, pero tiene que disfrutar. Yo lo apoyé siempre y creo que uno no tiene que preguntar, soy bastante individualista en ese sentido. Me parece perfecto que tenga tanto trabajo en muchos países, pero también tiene muchos chicos para mantener, por lo que no se puede dar el lujo de tomarse dos años sabáticos, y tampoco va con su personalidad”, sumó a su confesión la modelo, dejando a entrever que los problemas que habrían sacudido a la pareja echan sus raíces en temas como: las responsabilidades de la casa, la sobre-demanda laboral, entre otras cuestiones.