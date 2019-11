Agustín, 28 años, con dos hijos y dos trabajos, estudia a la hora del almuerzo

Agustín Lorca tiene 28 años y hace un año trabaja haciendo tareas de mantenimiento en el Parque del Chateau en la ciudad de Córdoba.

El joven que tiene dos hijos, un varón de tres años y una beba de uno, alterna largas jornadas de 8 horas, y además, también trabaja en una pizzería de Villa Adela.

Pero esto no es todo. En sus poquísimos tiempos libres, por la noche, asiste a un acelerado para terminar la secundaria. Y como ya no le queda tiempo, aprovecha la hora del almuerzo en el parque para hacer la tarea y estudiar.

Esta situación no pasó desapercibida para Julio, su jefe, quien le pidió a un guardia del parque que le saque una foto para después subirla a redes y destacar su esfuerzo. El Doce estuvo con ellos en el parque para conocer más de la historia.

“Gracias a Dios pudimos ver cuando estaba estudiando y sin que se diera cuenta sacar la foto. Es un excelente chico, es muy trabajador y tiene una cualidad muy grande, es muy honesto”, dijo emocionado Julio.

“Esta foto nos alegró mucho. La semana pasada la Universidad se comunicó para que cuando termine sus estudios, haga una carrera o iniciar algún curso de los que dictan”, contó muy contento el jefe.

“Mi sueño es terminar el colegio y con el tiempo ver qué seguir estudiando. Me gusta la ingeniería, pero todavía no es algo que tenga decidido. Me queda un año del secundario. Mi ilusión es que mis hijos estudien en tiempo y forma. Me quedó como algo trunco, algo pendiente”, contó Agustín.

Consultado sobre la foto que se publicó y que hizo conocida su historia contó que el lugar lo inspira. “El parque es muy lindo para sentarse a estudiar, a tomar mates”, contó Agustín.

Julio insistió en remarcar porqué considera tan importante lo que Agustín hace. “Son muchos chicos, trabajan bastante, sin embargo él se hace un lugarcito para estudiar día a día. Demuestra que le pone voluntad para salir adelante”, expresó.

“Hay gente a la que le gusta luchar, forjar su futuro. Espero que siga.”, concluyó.