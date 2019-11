Alejada de su compañera de fórmula, Noelia Rigo se prepara para la Cámara de Diputados

Tras su jura, los nuevos Diputados de Salta se aprestan para participar de un capítulo en blanco a escribir en la política provincial. Una de ellas es la legisladora Noelia Rigo, quien llega desde el ámbito de la salud para trabajar por esa área.

En diálogo con InformateSalta, Rigo se mostró expectante ante esta etapa que comienza en su vida. “Estamos incorporándonos, paso a paso, aprendiendo mucho; somos gente joven con muchas ganas de arrancar en este proyecto, que encabeza Gustavo Sáenz”, señaló en primer lugar.

Del mismo modo agregó que “soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, trabajo con mucha gente, con muchos pacientes, tengo acercamiento con la gente y con sus inquietudes, eso me da ganas de trabajar” desde la cuestión legislativa.

Dicho esto, puntualizó que “hay mucha demanda en el ámbito de la Salud, no solo en el déficit sino en la cuestión de salitas, de hospitales, hay mucho por hacer desde ese lado”, aseveró como uno de los temas primordiales a enfocarse.

Un distanciamiento post electoral

Rigo se consagró como Diputada tras acompañar a su par, Mónica Juárez, dentro de la lista con la cual participaron en las Elecciones del 10 de noviembre. Sin embargo, a días de asumir sus cargos, ambas diputadas están distanciadas. Por FM Aries, Mónica confesó que “no tengo trato con ella (por Rigo); desde que es diputada no tengo contacto”.

Al respecto InformateSalta le consultó a la legisladora sobre estas declaraciones. “De mi parte, no tengo ningún problema, por ahí no compartimos algunas ideas pero con ella no tengo problemas, (pero) me parece que hay que involucrarse un poquito más, ser más humilde con los compañeros, tanto en la Cámara como los que estuvieron en campaña”, le espetó.

A diferencia de Juárez, Rigo dijo que mantiene una perfecta relación con Omar Exeni, el otro diputado que ingresó por la misma lista, y con la gente del partido. “Mi idea en este momento es trabajar, hacerlo con responsabilidad, con muchos valores como ciudadana”, recalcó.

Finalmente sentenció que, aunque es de un perfil bajo, “estoy abierta a consensuar con todos mis colegas de la Cámara”.